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Путин раскрыл цели спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону напомнил об одной из целей специальной военной операции.

Путин раскрыл цели спецоперации на Украине
© ТАСС

Он заявил, что Россия стремится к денацификации Украины, и она все еще не достигнута.

"Мы ни на кого не нападаем. С чего начались события на Украине? С госпереворота и начала боевых действий на Донбассе", - подчеркнул российский президент.

При этом Путин подчеркнул, что Украина на сегодняшний день является сателлитом Соединенных Штатов.

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Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».

В свою очередь, в России сообщили, что администрация президента опубликует и видео, и полный транскрипт на русском и английском языках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что интервью появится на сайте Кремля утром 9 февраля.

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