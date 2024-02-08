Путин заявил, что обсудил со своим другом Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС

«Обсуждаем с коллегами в БРИКС вопросы нашего сотрудничества в 2024 году. Только сегодня с моим, с нашим другом разговаривал, с председателем КНР [Си Цзиньпином] на этот счет, мы касались и сотрудничества в области БРИКС», – цитирует ТАСС Путина.