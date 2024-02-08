Путин заявил, что обсудил со своим другом Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что обсудил с ним в четверг по телефону сотрудничество в БРИКС.
«Обсуждаем с коллегами в БРИКС вопросы нашего сотрудничества в 2024 году. Только сегодня с моим, с нашим другом разговаривал, с председателем КНР [Си Цзиньпином] на этот счет, мы касались и сотрудничества в области БРИКС», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период.