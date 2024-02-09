Президент России Владимир Путин сравнил сознание людей на Западе и в России. Свое мнение он высказал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, запись беседы опубликована на сайте репортера.
«Русский человек, российский человек думает больше о вечном, думает больше о ценностях моральных, нравственных. Не знаю, может быть, Вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура более прагматичная», — сказал глава государства», — сказал он.
По его словам, такое различие не является негативным. Оно дает возможность «золотому миллиарду» добиваться хороших успехов в производстве, науке и других областях, считает Путин.
Президент назвал русскую культуру человекоориентированной. Он напомнил, что писатель Федор Достоевской, который на Западе известен как гений русской культуры, много писал о русской душе.
Ранее Путин заявлял, что главные черты россиян — щедрость, широта души и сострадание. Люди в России умеют держать слово, дружить и никогда не подводить своих товарищей.