Вассерман прокомментировал интервью Путина Карлсону

«Арестовать Карлсона им вряд ли удастся, поскольку Республиканская партия заинтересована во всём, что ослабляет позиции Демократической. Но большая часть информационных каналов Соединённых Государств Америки так или иначе связана с Демократической партией, поэтому они постараются не замалчивать интервью Карлсона (это уже практически невозможно), но оклеветать его всеми доступными способами», — рассказал Вассерман.