Вассерман прокомментировал интервью Путина Карлсону
Депутат Госдумы и участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман прокомментировал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает Telegram-канал «Выборный».
По мнению Вассермана, из-за записи интервью с Путиным американские демократы попытаются оклеветать Такера. При этом депутат считает, что арест в США журналисту не угрожает.
«Арестовать Карлсона им вряд ли удастся, поскольку Республиканская партия заинтересована во всём, что ослабляет позиции Демократической. Но большая часть информационных каналов Соединённых Государств Америки так или иначе связана с Демократической партией, поэтому они постараются не замалчивать интервью Карлсона (это уже практически невозможно), но оклеветать его всеми доступными способами», — рассказал Вассерман.
Напомним, что ранее Такер Карлсон прибыл в Россию, после чего объявил о том, что записал интервью с Владимиром Путиным.