Небензя: РФ не позволит спустить на тормозах вопрос о теракте на "Северных потоках"

Вопрос о подрыве "Северных потоков" остается на повестке дня Совета Безопасности ООН, Западу не удастся спустить эту тему на тормозах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

"Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах", - сказал он.

Глава российского диппредставительства отметил, что западные страны всячески саботировали дискуссию по этой теме в прошлом. "Именно поэтому мы планируем держать ее в фокусе внимания Совбеза, добиваясь от него внятной реакции", - заверил Небензя.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".