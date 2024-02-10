Небензя: РФ не позволит спустить на тормозах вопрос о теракте на "Северных потоках"

Вопрос о подрыве "Северных потоков" остается на повестке дня Совета Безопасности ООН, Западу не удастся спустить эту тему на тормозах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.
"Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах", - сказал он.
Глава российского диппредставительства отметил, что западные страны всячески саботировали дискуссию по этой теме в прошлом. "Именно поэтому мы планируем держать ее в фокусе внимания Совбеза, добиваясь от него внятной реакции", - заверил Небензя.
27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. 8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.