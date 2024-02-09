Теракт на «Северных потоках» в Балтийском море частью масштабного плана США по удушению экономики Евросоюза, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, теперь Вашингтон с помощью манипуляций и передергивания фактов пытается обвинить Россию в ухудшении уровня жизни европейцев.

Международный промышленный терроризм в Балтийском море и перекрытие газовых трубопроводов со стороны Польши и Украины для поставки дешевых энергоносителей из России в Европу являются звеньями одной цепи в масштабном плане США по удушению европейской экономики, — сказал Шеремет.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что с момента подрыва газопровода Германия находится в состоянии политического и экономического хаоса. Он считает, что США боялись намерений канцлера ФРГ Олафа Шольца получать газ от России для улучшения экономического положения страны. Однако «такому не дали бы случиться», уверен он.