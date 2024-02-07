Против Такера Карлсона могут ввести санкции

Депутаты Европарламента не исключили, что в отношении журналиста из США Такера Карлсона могут быть введены санкции за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на нескольких собеседников из Европарламента.

Депутат Европарламента и бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что интервью Карлсона может разжечь конфликт между журналистом и Евросоюзом. Он также добавил, что альянс должен рассмотреть возможность запретить Карлсону въезд в страны Евросоюза.

Помимо этого, источник также пообщался с бывшим депутатом Европарламента Луисом Гарикано, который назвал Карлсона пропагандистом. К этому мнению присоединился евродепутат Урмас Паэт. По его мнению, Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку открыто выражает симпатию российским властям, а также негативно высказывается об Украине.

«За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны Евросоюза», — заявил Паэт.