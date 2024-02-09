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Полный текст интервью Путина Карлсону появился на сайте Кремля

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Полный текст интервью Путина Карлсону появился на сайте Кремля
© tuckercarlson.com

Также пресс-служба прикрепила полное видео беседы. Сам американский журналист опубликовал интервью 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Перед началом беседы он записал обращение, где назвал Путина очень умным собеседником. По словам Карлсона, на интервью он потратил порядка пяти часов, из которых два — ждал президента.

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Беседу с главой государства интервьюер начал с вопроса о неожиданном ударе США по России. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что журналист взял интервью у главы РФ 6 февраля. Песков пояснял, что Путин согласился дать интервью именно этому журналисту, потому что его позиция отличается от остальных — она "не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

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