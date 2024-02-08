Кирби ответил, как интервью Карлсона с Путиным повлияет на помощь Киеву

В США сомневаются, что интервью Карлсона с Путиным повлияет на поддержку Конгрессом Киева
Администрация Соединенных Штатов выражает сомнение в том, что интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, которое будет показано 8 февраля, повлияет на решение Конгресса поддерживать Киев.
Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Его спросили, обеспокоены ли американские власти в связи с тем, что интервью может подорвать поддержку Украины в США.
"Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины", - утверждал Кирби.
По его словам, президент США Джо Байден "уверен, после встреч с лидерами в Конгрессе и обсуждениями, которые он проводил в последние недели, что даже руководство [контролируемой республиканцами] Палаты представителей [Конгресса] решительно выступает за поддержку Украины, независимо от того, как на них повлияет телевизионное интервью".