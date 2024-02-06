ЦИК перенес заседание о регистрации кандидатов

Центризбирком (ЦИК) объявил о переносе даты заседания о регистрации кандидатов для участия в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дата была сдвинута на сутки — теперь заседание запланировано на 8, а не на 7 февраля. Как рассказали в ЦИК, дополнительный день поможет еще не зарегистрированным кандидатам изучить все претензии ведомства к собранным подписям. При этом глава ЦИК Элла Памфилова назвала такое решение «проявлением доброй воли».