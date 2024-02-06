ЦИК перенес заседание о регистрации кандидатов
Центризбирком (ЦИК) объявил о переносе даты заседания о регистрации кандидатов для участия в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дата была сдвинута на сутки — теперь заседание запланировано на 8, а не на 7 февраля. Как рассказали в ЦИК, дополнительный день поможет еще не зарегистрированным кандидатам изучить все претензии ведомства к собранным подписям. При этом глава ЦИК Элла Памфилова назвала такое решение «проявлением доброй воли».
«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК», — заявила она в социальных сетях.
Помимо этого Памфилова добавила, что ЦИК полностью обеспечил не зарегистрированным кандидатам все необходимые права.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство планирует открыть свои представительства в Запорожской и Херсонской областях.