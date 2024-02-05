МИД РФ готовится открыть представительства в Запорожской и Херсонской областях

Министерство иностранных дел РФ планирует открыть свои представительства на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

В понедельник, 5 февраля, он провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители руководства новых регионов государства.

"Конечно, будем предпринимать соответствующие шаги (по открытию представительств. — "Газета.Ru") и в отношении Херсонской и Запорожской областей. Пока на данном этапе функции представительства МИД будут осуществляться через наше представительство в Симферополе", — отметил Лавров.

Он добавил, что открытие филиалов внешнеполитического ведомства в Запорожской и Херсонской областях должно произойти "в обозримом будущем".