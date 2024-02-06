Политолог объяснил возможный выход России из Арктического совета
Политолог Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова о возможном выходе России из Арктического совета и назвал причины для принятия соответствующего решения.
Ранее Корчунов заявил, что Россия рассматривает возможность выхода из Арктического совета в случае, если в нем страна не сможет реализовывать свои интересы. По словам дипломата, сейчас совет работает «на самых малых оборотах». Председательствующая в нем Норвегия пытается восстановить деятельность организации, однако другие страны-участницы не оказывают ей активной поддержки.
Тут важно отметить, что, когда Арктический совет только создавался, он не был военной структурой, он был нацелен на продвижение сотрудничества по Арктике в различных областях, например, в области экологии. Когда нас в 90-х годах «пинали ногами», совет носил гуманитарный характер, и участие в нем было выгодно России, потому что мирное сотрудничество по Арктике так или иначе очень важно. Но сейчас любые организации, в которые входит Россия, пытаются использовать в качестве инструмента давления на Москву. Это касается даже спортивных организаций, таких как Международный олимпийский комитет. Сейчас Арктический совет фактически превратили в военную организацию, и в этом смысле его деятельность никак не отвечает интересам России.Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»
В России и раньше выражали недовольство из-за ситуации с Арктическим советом, отметил эксперт.
«Нас там фактически блокируют. И если дальше все будет продолжаться в том же ключе, то в конце концов участие России в совете превратится в фикцию: нас не будут ни к чему допускать, нас не будут приглашать на совещания в рамках совета, наше мнение учитываться не будет. Ну и к чему терпеть такие унижения? Надо просто выйти из совета, считаю, что такое решение было бы правильным», — сказал он.
Пшеничников также ответил на вопрос о возможных последствиях выхода РФ из совета.
«Хуже уже не будет. На Западе уже открыто говорят о том, хотят взять контроль над Северным морским путем, который де-факто принадлежит России. Россия контролирует этот путь, Россия имеет такой ледокольный флот, которого ни у кого больше нет. В рамках продолжающейся в последние месяцы истерии один из натовских генералов даже заявил, что если Россия возьмет контроль над Северным морским, то для них это будет «страшно». То есть они уже сейчас говорят о том, что попытаются «отжать» это пространство. Они крайне озабочены тем, что мы контролируем по крайней мере свою часть Арктики, имея свой ледокольный флот и имея возможность защищать все это военным путем», — сказал он.
Вместе с тем эксперт выразил мнение, что в перспективе Норвегия захочет полностью присоединить к себе арктический архипелаг Шпицберген [в 1920 году был заключен Договор о Шпицбергене, в многостороннем документе зафиксированы равные с Норвегией права России на освоение острова].
«И для нас это будет самым неприятным, это будет полным игнорированием всех международных норм... Похоже, все идет к тому, что они [западные страны — участницы совета] будут пытаться захватить контроль над арктическими районами в высоких широтах. Конечно, снег и лет никому не нужны, все прекрасно понимают, что прежде всего речь идет об углеводородах. Углеводородные запасы Арктики – самые большие на Земле, вот где собака порылась», — заключил собеседник.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что деятельность Арктического совета утратит смысл в случае выхода из него России.