Политолог объяснил возможный выход России из Арктического совета

«Хуже уже не будет. На Западе уже открыто говорят о том, хотят взять контроль над Северным морским путем, который де-факто принадлежит России. Россия контролирует этот путь, Россия имеет такой ледокольный флот, которого ни у кого больше нет. В рамках продолжающейся в последние месяцы истерии один из натовских генералов даже заявил, что если Россия возьмет контроль над Северным морским, то для них это будет «страшно». То есть они уже сейчас говорят о том, что попытаются «отжать» это пространство. Они крайне озабочены тем, что мы контролируем по крайней мере свою часть Арктики, имея свой ледокольный флот и имея возможность защищать все это военным путем», — сказал он.