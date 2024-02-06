В Совфеде рассказали о последствиях выхода России из Арктического совета

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что деятельность Арктического совета утратит смысл в случае выхода из него России. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.Ru».

По его словам, в случае выхода Москвы из Совета последствия коснутся в первую очередь других государств.

«Россия — ключевая арктическая держава. Без участия России в этом совете его смысл, по сути, теряется. Северный морской путь проходит в территориальных водах России, Арктика нами уже осваивается, мы в этом плане разместили, где надо, необходимые вооруженные силы и установки», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что попытки «шельмовать» Россию в организации, откладывать или переносить председательство Москвы бессмысленны.

«Без России Арктический совет превращается в такое аморфное образование, которое ничего не решает и никакой пользы для других стран от него не будет», — констатировал парламентарий.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что Москва может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны.