Политолог объяснил заявление Киева о «демилитаризованной зоне до Москвы»
Политолог Олег Макаренко прокомментировал заявление секретаря СНБ Украины Алексея Данилова о том, что Киев «доведет демилитаризованную зону до Москвы». Об этом сообщает «Радио Спутник».
«Это бессмысленность, непонимание человеком объективных реальностей, которые происходят на фронте, а также работа на собственный электорат», — сказал Макаренко.
По его словам, у Данилова наступила эйфория от обещания ЕС перечислить 50 млрд долларов. Эти деньги через какое-то время будет «освоены» киевскими чиновниками и осядут в их собственных карманах.
Ранее Данилов заявил в интервью, что «демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем». https://news.rambler.ru/army/52206090/
Год назад Данилов озвучивал планы об оккупации Крыма Украиной, переименовании Севастополя и люстрации крымчан за «связи с Россией».