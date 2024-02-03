Политолог объяснил заявление Киева о «демилитаризованной зоне до Москвы»

Политолог Олег Макаренко прокомментировал заявление секретаря СНБ Украины Алексея Данилова о том, что Киев «доведет демилитаризованную зону до Москвы». Об этом сообщает «Радио Спутник».

© Минобороны РФ

«Это бессмысленность, непонимание человеком объективных реальностей, которые происходят на фронте, а также работа на собственный электорат», — сказал Макаренко.

По его словам, у Данилова наступила эйфория от обещания ЕС перечислить 50 млрд долларов. Эти деньги через какое-то время будет «освоены» киевскими чиновниками и осядут в их собственных карманах.

Ранее Данилов заявил в интервью, что «демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем». https://news.rambler.ru/army/52206090/