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22 минуты назад

В СНБО придумали план «деоккупации» Крыма с переименованием Севастополя и уничтожением моста

Газета.Ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что создал план «деоккупации» Крыма, включающем переименование Севастополя, люстрацию и «снос» Крымского моста, передает РИА Новости.

По его словам, план включает 12 шагов, среди них — переименование Севастополя в «объект номер 6», а потом, к примеру, «в Ахтиар».

Кроме того, в плане значится «введение люстрации», которая определит, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права «за связи с Россией». Также план включает «снос Крымского моста», демонтаж транспортного перехода в городе Керчь для обеспечения «свободы мореплавания», а также программу «детоксикации от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны».

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что в 2023 году Киев хочет вернуть военным путем Крым.

В ответ на это в Крыму подчеркнули, что «ни пяди» Крыма не достанется врагу, и напомнили о существовании иностранных кладбищ в Севастополе, появившихся там после войн с захватчиками.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.

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