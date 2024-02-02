Путин посетил дом тульского медика

Президент России Владимир Путин посетил дом одного из медработников тульского областного онкологического диспансера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Изначально президент приехал с визитом в тульский областной онкологический диспансер, но в процессе один из врачей пригласил Путина к себе в гости. Президент согласился — компанию Путину составил губернатор региона Алексей Дюмин, а также полпред ЦФО Игорь Щеголев.

Журналист уточнил, что беседа состоялась в коттедже, который был предоставлен врачу в рамках программы поддержки медработников. Там президент пообщался с семьёй медработника, выпил чая и попробовал пастилу.

«Всё было настолько незапланированно, что Путин в гостях спросил разрешения у хозяйки, можно ли ему чая», — написал Зарубин.