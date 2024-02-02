Выступление Путина на форуме «Все для победы!»: главное

В пятницу, 2 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Тульскую область с рабочим визитом. Глава государства выступил на форуме «Все для победы!», где рассказал о работе российской «оборонки» и ситуации на Украине. Трансляцию мероприятия проводит ТАСС.

Работа оборонно-промышленного комплекса

По словам Путина, за последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) появилось более 520 тысяч новых рабочих мест. Президент подчеркнул, что ОПК демонстрирует хорошие темпы и качество работы. Сейчас работа оружейников и властей нацелена на снабжение бойцов, которые находятся на передовой спецоперации. Он отметил, что благодаря их усилиям производство бронезащиты для военнослужащих выросло в 10 раз.

При этом власти России будут и дальше увеличивать заказы на вооружение на предприятиях, чтобы пополнять собственные запасы, добавил президент.

О новом вооружении

По словам Путина, для успеха на поле боя необходимо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяются противником, и подавлять их. Кроме того, нужно изготавливать и свои, более эффективные вооружения. По словам президента, кто делает это быстрее, тот и побеждает. Путин подчеркнул, что новейшее российское оружие превосходит арсенал НАТО. Более того, даже оружие советской эпохи не всегда уступает зарубежному.

Говоря об экспорте, Путин рассказал, что в 2023 году Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов. Отдельно он отметил спрос на ракетные комплексы «Панцирь», которые пользуются популярностью на международных рынках — «нарасхват, как горячие пирожки».

Об Украине и России

Глава государства напомнил, что власть на Украине захватили неонацисты, которых «хозяева» используют как инструмент в борьбе с Россией. Однако подавляющее большинство граждан РФ поддерживают российскую армию. По мнению Путина, «это основа основ успеха» в текущем конфликте.