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Стало известно, что подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной

Подписи, которые были собраны в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, будут хранить под охраной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно, что подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной
© РИА Новости

Такое заявление сделал сопредседатель штаба Владимира Путина Артем Жога. Он заявил, что все собранные подписи поместят «в надежное место».

«Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было в десять раз больше (чем было необходимо — прим. ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты», — заявил Жога.

Ранее Владимир Путин подписал ряд новых законов.

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