Стало известно, что подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной
Подписи, которые были собраны в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, будут хранить под охраной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление сделал сопредседатель штаба Владимира Путина Артем Жога. Он заявил, что все собранные подписи поместят «в надежное место».
«Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было в десять раз больше (чем было необходимо — прим. ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты», — заявил Жога.
Ранее Владимир Путин подписал ряд новых законов.
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