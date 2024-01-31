Стало известно, что подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной

«Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было в десять раз больше (чем было необходимо — прим. ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты», — заявил Жога.