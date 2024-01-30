Владимир Путин подписал ряд новых законов

Президент России Владимир Путин подписан несколько новых законов.

Один из этих законов вносит поправки в часть 1 ст. 236 Трудового кодекса и уточняет процедуру выплаты процентов за задержанную зарплату. Согласно тексту документа, теперь выплата процентов будет гарантированно рассчитываться из тех сумм задолженности работодателя, которые появились за конкретный период. Отмечается, что прежняя версия статьи позволяла обходить эту норму и теперь признана неконституционной.

Кроме того, Путин также подписал закон о возмещении расходов, потраченных на защиту интеллектуальных прав в административном порядке. Новый закон предусматривает, что оплату расходов на защиту интеллектуальных прав в суде будет обязана взять на себя та сторона, которая проиграла дело. При этом, если суд решит удовлетворить требования сторон частично, то и расходы компенсируются «пропорционально объему удовлетворенных требований».

Еще один подписанный закон разрешает сотрудникам транспортной безопасности уничтожать беспилотники. Для уничтожения дронов работникам транспортной безопасности разрешается использовать средства подавления или преобразования сигналов дистанционного управления дронами, а также различные воздействия на пульты управления дронами или даже физическое уничтожение летательных аппаратов.

Наконец, Владимир Путин также утвердил поправки к закону «Об обороте лекарственных средств», которые уточняют процедуру регистрации препаратов для лечения редких болезней. Эти поправки подразумевают перевод в электронный вид регистрации лекарств, а также упраздняют бумажные свидетельства о регистрации. Кроме того, если редкого заболевания нет в соответствующем перечне, при регистрации лекарства можно указать обоснование, почему болезнь нужно считать орфанной (редкой). Помимо этого, новый закон также сокращает сроки подтверждения регистрации.