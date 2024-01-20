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Путин: Российская государственность зародилась в Великом Новгороде

Именно в Новгороде, древней столице страны, рождалась российская государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя новгородцев с 80-летием освобождения города от фашистов.

Путин рассказал, где зародилась российская государственность
© РИА Новости

Глава государства отметил, что освобождение древней столицы от немецко-фашистских захватчиков стало символическим и имело огромное значение.

«Ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для сохранения памяти о подвиге победителей необходимо поддерживать архивные и поисковые работы. И это — священный долг нынешних поколений россиян.

Ранее Владимир Путин посетил новый кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, открытый Сбером в партнерстве с властями региона и Новгородским госуниверситетом.

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