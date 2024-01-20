Путин рассказал, где зародилась российская государственность

Путин: Российская государственность зародилась в Великом Новгороде
Именно в Новгороде, древней столице страны, рождалась российская государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя новгородцев с 80-летием освобождения города от фашистов.
Глава государства отметил, что освобождение древней столицы от немецко-фашистских захватчиков стало символическим и имело огромное значение.
«Ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что для сохранения памяти о подвиге победителей необходимо поддерживать архивные и поисковые работы. И это — священный долг нынешних поколений россиян.
Ранее Владимир Путин посетил новый кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, открытый Сбером в партнерстве с властями региона и Новгородским госуниверситетом.