Путин рассказал, где зародилась российская государственность

Именно в Новгороде, древней столице страны, рождалась российская государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя новгородцев с 80-летием освобождения города от фашистов.

Глава государства отметил, что освобождение древней столицы от немецко-фашистских захватчиков стало символическим и имело огромное значение.

«Ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для сохранения памяти о подвиге победителей необходимо поддерживать архивные и поисковые работы. И это — священный долг нынешних поколений россиян.