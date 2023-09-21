Путин сфотографировался с девушкой на память для ее бабушки

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 сентября, посетил Великий Новгород. В ходе рабочей поездки он осмотрел новгородский филиал школы программирования. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ученики «Школы21» воспользовались возможностью и попросили разрешения сфотографироваться с главой государства. Президент с улыбкой согласился.

По данным газеты, один из снимков отправится в Тульскую область. Девушка, после фотосессии с Путиным, пояснила, что пошлет уникальный кадр своей бабушке.

На память о посещении центра президент оставил запись на одной из его стеклянных перегородок.

«Удачи!», - написал Путин, добавив к пожеланию подпись и число.