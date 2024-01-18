Гуттериш может провести встречу с Лавровым

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гуттериша заявил, что последний может провести встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление представитель генсека Стефан Дюжаррик сделал во время брифинга. По его словам, встреча может состояться на следующей неделе, во время посещения Лавровым Нью-Йорка.

«Он будет встречаться (с Лавровым – прим. ред.)», — ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос журналистов.

Он также добавил, что Гуттериш готов обсудить с Лавровым любые темы, которые захочет поднять глава российского МИД.