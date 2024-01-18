Лавров заявил об очищении общества благодаря спецоперации

Специальная военная операция на Украине (СВО) очистила общество от людей, которые не ощущали причастность к российской истории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Газета.Ru

"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", - отметил министр. ТАСС