Лавров заявил об очищении общества благодаря спецоперации

Специальная военная операция на Украине (СВО) очистила общество от людей, которые не ощущали причастность к российской истории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Газета.Ru
"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", - отметил министр. ТАСС
По его словам, кто-то из этих людей уехал из страны, кто-то остался и стал задумываться. RT на русском