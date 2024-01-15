Явлинский вылетел из России в Стамбул

Председатель федерального политкомитета и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский вылетел из России рейсом «Москва-Стамбул». Об этом сообщает «RT на русском».

Политика заметили в аэропорту Шереметьево, когда он садился на рейс до Стамбула. Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе партии «Яблоко». По словам представителей партии, Явлинский вылетел с целью медобследования в Германию. Согласно предварительной информации, политик собирается вернуться в Россию в начале февраля.