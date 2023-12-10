Явлинский рассказал о сложных вопросах от Путина
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал Владимира Путина.
В беседе с журналистами политик заявил, что на встрече, которая прошла 26 октября, с главой государства тема выборов не обсуждалась. При этом он не раскрыл, какие вопросы Путин поднимал в ходе обсуждения.
«Они были сложные и серьезные», — отметил собеседник издания.
Ранее Григорий Явлинский рассказал, что предлагал Путину стать посредником в переговорах с Украиной. По его словам, в ходе «глубокого и долгого» разговора с главой государства он приводил аргументы за скорейшее прекращение огня.
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