Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторы соцсети X (бывший Twitter) пометили его пост как возможный фейк, поскольку они сильно зависят от украинофильской позиции властей США.

Речь идет о записи Медведева, в которой заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление Лондоном войны России. Модераторы пометили пост как возможный фейк, что возмутило автора.

«Разве есть сомнения в том, что, если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Великобритания введет свои регулярные войска, то она, таким образом, станет стороной конфликта и объявит нам войну?» — написал Медведев.

По его словам, модераторы X ведут странную политику. Например, они разрешают украинским ботам публиковать «бессмысленную чушь» и замалчивают смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер из-за бесчеловечного обращения в украинской тюрьме.