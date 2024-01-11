СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море

Совет Безопасности ООН в среду принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море.

За документ проголосовали 11 членов Совбеза, 4 страны, в том числе Россия, Китай и Алжир, воздержались.

Ранее Россия предложила три поправки в текст резолюции, в том числе указание палестино-израильского конфликта в качестве причины обострения ситуации в Красном море, однако они были отклонены Совбезом.