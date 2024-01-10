Небензя упрекнул секретариат ООН в отсутствии реакции на обстрел Белгорода
Секретариат ООН не представил никакой внятной реакции на обстрел Белгорода украинскими военными. Об этом заявил 10 января постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.
По его словам, международные организации «стыдливо помалкивают» каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить «вопиющие преступления Киева».
«Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны секретариата ООН так и не поступило», — подчеркнул Небензя.
Он также заявил, что Запад цинично разделяет гражданских лиц на важных, и неважных, гибель последних можно не замечать.
«Запад хладнокровно проводит различия между важными гражданскими лицами, гибель которых можно использовать для очернения его геополитических конкурентов, и неважными, жизни которых считаются лишь сопутствующими потерями», — сказал Небензя.
Он назвал такие действия «пострясающе циничным», по сути «колониальным подходом».
В результате обстрелов Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, в том числе дети, свыше 100 человек получили ранения. На фоне участившихся обстрелов торговые центры Белгорода сократят часы работы до 20 часов.