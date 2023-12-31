МИД РФ счел слова Чехии по заседанию СБ ООН по Белгороду безграмотными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безграмотным заявление чешского МИД в связи с отказом постпреда Чехии участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по обстрелам Белгорода.
Дипломат прокомментировала отказ чешского постпреда присутствовать на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Белгорода. В частности, она обратила внимание на слова главы МИД Чехии Яна Липавского, который заявил, что они "отказываются, чтобы их куда-либо вызывала Россия".
"Глубина полета" мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии. Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду "миропорядку, основанному на правилах", - написала Захарова в своем телеграм-канале.