МИД РФ счел слова Чехии по заседанию СБ ООН по Белгороду безграмотными

"Глубина полета" мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии. Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду "миропорядку, основанному на правилах", - написала Захарова в своем телеграм-канале.