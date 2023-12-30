Медведев назвал удар по Белгороду кровавым преступлением

"Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан - кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", - написал Медведев на своей страничке во "ВКонтакте".



"Мы - не они", - добавил он. Медведев при этом считает, что мрази в руководстве Украины как раз спят и видят, чтобы ВС РФ "превратили центр Киева в подобие сектора Газа", так как "тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев".