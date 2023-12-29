МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был вызван в МИД Польши из-за залетевшей в воздушное пространство страны ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польский МИД.

Отмечается, что Ордашу была передана нота, а также требование дать объяснения по поводу ситуации с ракетой. Кроме того, польское дипломатическое ведомство потребовало от российской стороны немедленно прекратить действия, которые могут привести к подобным ситуациям.

«Сегодня вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий», — сообщили в польском МИД.