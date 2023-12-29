В Польше заявили о пролетевшей над территорией страны "российской ракете"

При этом в генштабе также добавили, что неопознанный объект оказался российской ракетой. Как уточнили в источнике, каких-либо доказательств этому заявлению польская сторона не представила.

«Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы её сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство», — заявил он.

Помимо этого польский генштаб также заявил, что военные страны попытались сбить объект с помощью авиации — в небо было поднято несколько истребителей. Однако военные самолёты не успели сбить объект. В СМИ также появилась информация о том, что ракета находилась в воздушном пространстве Польши около 3 минут. За это время она успела проникнуть вглубь страны на 40 км.