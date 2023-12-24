Кабмин принял несколько решений о поддержке отечественной промышленности

Кабинет министров принял сразу несколько решений для развития отечественной промышленности, что необходимо в условиях западных санкций. Весомую поддержку получит автомобилестроение России.

Около 39 миллиардов рублей предоставлено Фонду развития промышленности для поддержки отрасли. "Значительная часть этих средств будет направлена на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей, в том числе на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что планы, которые стоят перед отраслью, масштабные и крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности.

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Расширение поддержки ждет не только автопредприятия. "В условиях внешнего давления необходимо продолжать активно наращивать собственное производство, разрабатывать и внедрять прорывные технологии, инновации и в кратчайшие сроки выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического суверенитета", - подчеркнул глава кабмина.

Поэтому Фонд развития промышленности докапитализирован на 7,5 миллиарда рублей. По словам Мишустина, средства позволят профинансировать создание дополнительного перечня ключевой наукоемкой продукции, которая пока еще не выпускается в стране. "Благодаря уже принятым решениям за 11 месяцев текущего года было поддержано свыше 200 таких инвестиционных проектов на общую сумму около 100 миллиардов рублей, - подчеркнул премьер. - А в целом объем выданных фондом льготных займов сейчас приближается к полутриллиону рублей".

На фоне внешнего давления России нужно продолжать активно наращивать собственное производство

Отдельное внимание правительство уделяет потенциалу Дальнего Востока страны. Для страны важно, напомнил Мишустин приоритеты, чтобы там были современные условия для жизни людей, росли их доходы, повышалось благосостояние, создавались качественные рабочие места и эффективные производства. Ряд мер, стимулирующих активность предпринимателей, правительством уже приняты, но много их не бывает. Поэтому кабинет министров одобрил поправки в законодательство для привлечения на Дальний Восток партнеров из дружественных государств. "Речь идет о создании в Дальневосточном федеральном округе международных территорий опережающего развития, - сообщил премьер. - Их участниками смогут стать российские компании, в том числе с иностранным капиталом, которые наладят выпуск высокотехнологичной продукции и вложат не менее полумиллиарда рублей". Для организаций, которые войдут в специальный режим, предусмотрены налоговые послабления. В течение десяти лет они смогут не выплачивать налог на прибыль, а также будут освобождены от земельного и имущественного налогов.

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