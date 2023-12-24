Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

Президента России Владимира Путина удивил поступок Героя России, который попросил танк Т-90 для своего экипажа. Об этом глава государства высказался на награждении военнослужащих. Видеозапись с мероприятия опубликовал журналист Павел Зарубин.

Владимир Путин вручил участникам российской спецоперации (СВО) на Украине медали «Золотая Звезда» Героя России 19 декабря. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

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Не попросил себе ни денег, ни путевку. (...) Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно —Владимир Путин, президент России.

Путин назвал характерное только для Российской армии качество

Во время церемонии Путин назвал характерное только для Российской армии качество — не забывать о своих боевых товарищах, приведя еще один пример. Глава государства рассказал о просьбе одного из солдат наградить его командира, при этом военный не знал, что экипаж уже приставлен к наградам.

«Какой товарищ у вас по оружию надежный (...). Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — сказал президент, назвав военного настоящим мужчиной.

Глава государства также подчеркнул, что российским военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевая серьезные испытания.

«Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины», — обратился к военным президент.

Президент отметил грамотные действия российских военных

В рамках беседы с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) действуют грамотно в ходе СВО. Также он отметил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию. «Ничего не получится у них. Никогда», — констатировал президент.

Ранее он поразился подвигами бойцов на специальной военной операции. По его словам, российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны.

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