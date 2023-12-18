Рогов прокомментировал украинский план "Б"

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что план «Б» Украины закончится бегством Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Рогов прокомментировал слова советника Зеленского о том, что у властей Украины есть запасной план на случай прекращения помощи со стороны стран Запада. По мнению Рогова, прекращение западной помощи будет означать для администрации украинского президента необходимость бегства.

«Так называемый украинский план "Б" закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины», — заявил он.

При этом Рогов также добавил, что власти Киева, по его мнению, «пойдут до конца в вопросе уничтожения русских».

«Зеленский и его подельники идут до конца в деле уничтожения живущих на южнорусских пока еще подконтрольных им землях по формуле войны до последнего украинца, прекрасно понимая, что украинцы и есть русские», — добавил он.