Советник Зеленского: Киев задействует план «Б», если не получит денег от Запада

Власти Украины предусмотрели запасной план на случай, если не получат финансовой помощи от Запада. Как рассказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, Киев обратится к внутренним заимствованиям.

По словам Устенко, прозвучавшим в ходе очередного телемарафона, это станет планом «Б», однако Киев всё же рассчитывает на поступление денег от Запада.