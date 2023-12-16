В РФ предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцких направили на заключение правительства РФ законопроект, согласно которому тяжелые погодные условия будут считаться уважительной причиной опоздания на работу. Об этом пишет ТАСС.

«Авторы законопроекта предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ положением, согласно которому опоздание на работу из-за непогоды не будет служить основанием для применения дисциплинарных взысканий. Какие именно условия считать тяжелыми и случаи, когда взыскания применяться не могут, депутаты предлагают решить кабмину», — пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

В документе отмечается, что плохие погодные условия — «уважительная причина для опоздания, но это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до суда». Как рассказал ТАСС депутат от фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Иван Сухарев, на данный момент в нескольких регионах России стоят аномальные морозы. «В Сибири столбик термометров уже вторую неделю ниже -30 градусов, на Москву обрушился снегопад, суровая погода на Дальнем Востоке и на Урале. Людям трудно передвигаться по городу», — отметил он.