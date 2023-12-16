В РФ предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцких направили на заключение правительства РФ законопроект, согласно которому тяжелые погодные условия будут считаться уважительной причиной опоздания на работу. Об этом пишет ТАСС.

В РФ предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу
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«Авторы законопроекта предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ положением, согласно которому опоздание на работу из-за непогоды не будет служить основанием для применения дисциплинарных взысканий. Какие именно условия считать тяжелыми и случаи, когда взыскания применяться не могут, депутаты предлагают решить кабмину», — пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

В документе отмечается, что плохие погодные условия — «уважительная причина для опоздания, но это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до суда». Как рассказал ТАСС депутат от фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Иван Сухарев, на данный момент в нескольких регионах России стоят аномальные морозы. «В Сибири столбик термометров уже вторую неделю ниже -30 градусов, на Москву обрушился снегопад, суровая погода на Дальнем Востоке и на Урале. Людям трудно передвигаться по городу», — отметил он.

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Ранее Сухарев заявлял, что дисциплинарные взыскания несправедливы, если сотрудник опоздал именно из-за непогоды. Например, если человек не смог доехать до работы в положенный срок из-за сильных снегопадов, задержавших общественный транспорт или спровоцировавших дорожные пробки, то работодатель может не считать эту причину неуважительной, хотя у опоздавшего не было возможности повлиять на ситуацию, пишет «Царьград».

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