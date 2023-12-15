Лебедев назвал идиотским слово «россияне»
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что слово «россияне» является идиотским. Об этом он заявил в своём авторском шоу, которое выходит на платформе «Вконтакте».
Такими словами Лебедев прокомментировал выступление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который считает, что слово «россияне» придумал бывший президент России Борисом Ельциным. Напомним, что, по словам Толстого, бывший президент России придумал это слово «чтобы не обидеть татар».
«Слово "россияне" — абсолютно идиотское. Всю жизнь всегда всех называли русскими, и это не означало, что человек именно русской национальности. Просто все жители России — русские», — заявил Лебедев.
Напомним, что ранее Пётр Толстой также заявил, что татары являются русскими, как и представители всех национальностей, проживающих в России.