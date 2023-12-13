Грызлов заявил, что для уничтожения России Запад согласен пойти на любые союзы
Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что страны Запада готовы пойти на любые союзы, чтобы уничтожить Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое сообщение Грызлов адресовал организаторам и посетителям выставки «Обыкновенный нацизм», которая проходит в Доме Москвы в Минске. По его словам, страны Запады десятками лет «взращивали семена ненависти ко всему славянскому», а также использовали идеологию праворадикальных движений, которые появились на Украине в первой половине XX века. Дипломат также добавил, что США и Евросоюз продолжают вкладывать деньги и оружие в «нелегитимный режим новый украинских нацистов».
«"Обыкновенный нацизм" – это суровый диагноз тем странам и лидерам, для которых стали преступной обыденностью заигрывание с радикальным национализмом, переписывание истории и возведение предателей и убийц в ранг героев. Ужасы нацистской оккупации, холокоста и концлагерей оказались пустым звуком для нынешнего поколения лидеров коллективного Запада. В стремлении уничтожить Россию, расколоть триединый народ – русских, белорусов и украинцев – Евросоюз и НАТО оказались готовы на союз с кем угодно и под любыми знаменами, лишь бы против России», — сказано в обращении Грызлова, которое распространила пресс-служба российской дипмиссии.
Дипломат также добавил, что на выставке в Минске каждый может «увидеть истинное лицо украинского нацизма».
«Факельные шествия с портретами Бандеры в центре Киева и сходки престарелых эсэсовских карателей в Латвии и Эстонии ни для кого не новость. В том числе для ОБСЕ и других структур, которые годами закрывали глаза на поклонение гитлеризму прямо у себя под носом. Но совсем недавно весь мир стал свидетелем публичных оваций эсэсовскому карателю в парламенте Канады. Это и есть тот самый "обыкновенный нацизм". И какие бы оправдания ему ни придумывали, в нем нет ни толики "нормальности”», — добавил он.
Ранее на выставке также выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.