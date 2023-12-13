Грызлов заявил, что для уничтожения России Запад согласен пойти на любые союзы

Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что страны Запада готовы пойти на любые союзы, чтобы уничтожить Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Грызлов заявил, что для уничтожения России Запад согласен пойти на любые союзы
© РИА Новости

Такое сообщение Грызлов адресовал организаторам и посетителям выставки «Обыкновенный нацизм», которая проходит в Доме Москвы в Минске. По его словам, страны Запады десятками лет «взращивали семена ненависти ко всему славянскому», а также использовали идеологию праворадикальных движений, которые появились на Украине в первой половине XX века. Дипломат также добавил, что США и Евросоюз продолжают вкладывать деньги и оружие в «нелегитимный режим новый украинских нацистов».

«"Обыкновенный нацизм" – это суровый диагноз тем странам и лидерам, для которых стали преступной обыденностью заигрывание с радикальным национализмом, переписывание истории и возведение предателей и убийц в ранг героев. Ужасы нацистской оккупации, холокоста и концлагерей оказались пустым звуком для нынешнего поколения лидеров коллективного Запада. В стремлении уничтожить Россию, расколоть триединый народ – русских, белорусов и украинцев – Евросоюз и НАТО оказались готовы на союз с кем угодно и под любыми знаменами, лишь бы против России», — сказано в обращении Грызлова, которое распространила пресс-служба российской дипмиссии.

Дипломат также добавил, что на выставке в Минске каждый может «увидеть истинное лицо украинского нацизма».

«Факельные шествия с портретами Бандеры в центре Киева и сходки престарелых эсэсовских карателей в Латвии и Эстонии ни для кого не новость. В том числе для ОБСЕ и других структур, которые годами закрывали глаза на поклонение гитлеризму прямо у себя под носом. Но совсем недавно весь мир стал свидетелем публичных оваций эсэсовскому карателю в парламенте Канады. Это и есть тот самый "обыкновенный нацизм". И какие бы оправдания ему ни придумывали, в нем нет ни толики "нормальности”», — добавил он.

Ранее на выставке также выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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