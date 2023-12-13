Нарышкин: созданный при помощи Запада украинский неонацизм несет угрозу миру

Созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для всего мира и в первую очередь - для народа Украины. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Очаг украинского неонацизма, созданию которого во многом способствовали целенаправленные действия Вашингтона и других западных режимов, представляет настоящую угрозу для России и Белоруссии, для Европы и для всего мира, а в первую очередь - для будущего народа Украины", - сказал он на церемонии открытия в Доме Москвы в Минске выставки "Обыкновенный нацизм", посвященной трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов.

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По словам Нарышкина, открывшаяся в белорусской столице выставка - "это настоящий набат, призывающий цивилизованную часть человечества бороться со злом". "Это напоминание о страшной трагедии, продолжавшейся в Донбассе и Новороссии годами. И это напоминание о том, что преступления киевских карателей не будут забыты, а сами они будут преданы суду", - сказал председатель РИО.

Он сообщил, что экспозиция была подготовлена "усилиям сотрудников группы ведущих российских музеев, работающих в зоне проведения специальной военной операции и собирающих свидетельства неонацистского, бандеровского террора".

"Такая практика сложилась еще в годы Великой Отечественной войны, когда работники советских музеев, следуя за наступающими частями Красной армии, собирали свидетельства тех героических и трагических событий, чтобы своим потомкам сохранить память о великой Победе нашего народа над германским нацизмом", - отметил Нарышкин.

Собранные участниками межмузейной группы при Министерстве культуры РФ в ходе нескольких экспедиций на освобожденные территории Донбасса артефакты являются свидетельствами преступлений, совершенных боевиками киевских силовых структур и неонацистских формирований. Среди экспонатов - образцы вооружений, применявшихся украинскими карателями против мирных жителей Донбасса, в том числе кассетные боеприпасы. На выставке представлена инсталляция, воссоздающая расположение националистического батальона "Азов" (группировка признана террористической, запрещена в РФ) на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, и найденный там идол языческого бога Перуна. Инсталляция "Уничтоженная ВСУ городская инфраструктура населенных пунктов Донбасса" демонстрирует страдания, которые перенесли жители Мариуполя, Лисичанска, Рубежного, Волновахи и других к настоящему времени освобожденных городов Донбасса.