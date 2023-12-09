В «Справедливой России» раскрыли карты по выдвижению кандидата в президенты РФ
Партия «Справедливая Россия» примет участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, передает РИА Новости.
Валерий Гартунг напомнил, что «Справедливая Россия» еще в мае приняла решение о выдвижении действующего главы государства в кандидаты на президентских выборах 2024 года.
Партия намерена 23 декабря провести съезд. Она будет участвовать во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина.
«Я считаю, что в такое трудное, важное для страны время мы должны все объединиться, и тогда только мы преодолеем все временные трудности, которые сегодня еще есть», — сказал Гартунг.
В субботу, 9 декабря в Москве состоялось первое заседание инициативной группы, предложившей кандидатуру Путина в президенты.