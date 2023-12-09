В Москве собралась инициативная группа по выдвижению Путина в президенты

В штабе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) началось заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости».

В Москве собралась инициативная группа по выдвижению Путина в президенты
© РИА Новости

Начал заседание герой ДНР Артём Жога, который накануне предложил Путину выдвинуться на новый срок.

Закон «О выборах президента Российской Федерации» предписывает, что кандидату-самовыдвиженцу необходимо создать для поддержки группу избирателей. В нее должны войти не менее 500 граждан, обладающих активным избирательным правом.

Накануне председатель Народного совета ДНР Артём Жога спросил Путина, будет ли он баллотироваться в президенты.

«Да, буду», — ответил российский лидер.

Центризбирком уже постановил, что трехдневное волеизъявление пройдет с 15 по 17 марта.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости