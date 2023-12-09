В Москве собралась инициативная группа по выдвижению Путина в президенты

В штабе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) началось заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Начал заседание герой ДНР Артём Жога, который накануне предложил Путину выдвинуться на новый срок.

Закон «О выборах президента Российской Федерации» предписывает, что кандидату-самовыдвиженцу необходимо создать для поддержки группу избирателей. В нее должны войти не менее 500 граждан, обладающих активным избирательным правом.

Накануне председатель Народного совета ДНР Артём Жога спросил Путина, будет ли он баллотироваться в президенты.

«Да, буду», — ответил российский лидер.