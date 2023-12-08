Песков сообщил подробности о прямой линии Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что число вопросов на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысит миллион. Об этом сообщают «Известия».
При этом Песков уточнил, что Путин успеет ответить всего на несколько десятков вопросов. Он также добавил, что на прямой линии будут работать модераторы, которые будут следить за вопросами от граждан. При этом сам Песков тоже будет выступать в роли модератора, но уже во время общения Путина с журналистами.
«В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более — это очевидно. Поэтому весь массив, а это свыше миллиона вопросов — сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за миллион так солидно — весь этот массив будет обрабатываться “Общероссийским народным фронтом” в содействии с регионами, с главами регионов, в содействии с нашими компаниями, естественными монополистами», — рассказал он.
Помимо этого Песков заявил, что высокая активность россиян на прямой линии объясняется высокой поддержкой Путина среди граждан страны.
«Она (активность — прим. ред.) связана с тем, что люди консолидированы вокруг президента, и при этом они не молчат, они говорят о своей поддержке. Это тоже уникальная, наверное, характеристика нынешней прямой линии», — считает Песков.
Ранее Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах.