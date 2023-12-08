Песков сообщил подробности о прямой линии Путина

При этом Песков уточнил, что Путин успеет ответить всего на несколько десятков вопросов. Он также добавил, что на прямой линии будут работать модераторы, которые будут следить за вопросами от граждан. При этом сам Песков тоже будет выступать в роли модератора, но уже во время общения Путина с журналистами.