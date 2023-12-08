Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах

Путин в Кремле сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок, передает корреспондент РИА Новости.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Совфед накануне постановил датой голосования 17 марта, а ЦИК сегодня, 7 декабря, проголосовал за применение трехдневной избирательной процедуры.