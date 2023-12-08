Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах
Путин в Кремле сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок, передает корреспондент РИА Новости.
Напомним, что президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Совфед накануне постановил датой голосования 17 марта, а ЦИК сегодня, 7 декабря, проголосовал за применение трехдневной избирательной процедуры.
ЦИК установил срок выдвижения кандидатов на выборы с 7 декабря до 18:00 1 января. Он должен принимать решения о регистрации кандидата или отказе не позднее чем через 10 дней после приема документов.
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