Песков объяснил интерес к арабскому турне Путина в мире

Многие страны мира пристально следили за арабским турне президента России Владимира Путина, потому что РФ активно развивает отношения с теми, кто этого хочет. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Поездка Путина в страны арабского мира] стала предметом пристального внимания для многих государств в мире, особенно для государств окружающего региона — это вполне естественно, поскольку Россия активно развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничеств», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит telegram-канал «Известий».

Он отметил, что ОАЭ и Саудовская Аравия — это те страны, с которыми полноформатно развиваются отношения.

Президент России Владимир Путин 6 декабря впервые с 2019 года посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

Он провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и саудовским наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков накануне встреч российского лидера назвал это событие «мощным выстрелом».

«Вот такой вот мощный выстрел, на мой взгляд. Мне кажется, это будет полезно с точки зрения и развития наших отношений с этими тремя государствами, ну и с точки зрения, так сказать, соответствующих международных сигналов», - сказал он, имея в виду еще и предстоящую встречу Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Кремле.

АБУ-ДАБИ: ФЛАГИ, ТОРГОВЛЯ, ПОДАРКИ

Политологи увидели в «турне» президента определенные совпадения. Например, то, что Путин совершил свой визит на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке, после разрыва перемирия между Израилем и ХАМАС. С другой стороны, Кремль заранее анонсировал рабочую поездку президента.

В течение всего полета из России в Абу-Даби, самолет с Владимиром Путиным на борту сопровождали истребители Су-35С.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что самолет президента во время его перелетов сопровождали истребители в целях обеспечения безопасности. Он отметил, что самолет президента проходил через «некоторые нестабильные зоны».

На земле президента также ждало серьезное сопровождение. После приземления в Абу-Даби российский лидер в сопровождении почетного кавалерийского эскорта, под звуки артиллерийских выстрелов по украшенным российскими и эмиратскими флагами улицам прибыл на переговоры во дворец Каср аль-Ватан. Пилотажные группы Эмиратов в знак приветствия окрасили небо в цвета российского флага.

В расширенном формате разговора Путин заявил Аль Нахайяну, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень» - в торговле, туризме, инвестициях, нефтегазовых проектах. Президент также назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире.

Кстати, Bloomberg еще до визита Путина отмечало, что эти поездки российский лидер в первую очередь «использует, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти».

В формате тет-а-тет Путин и Аль Нахайян обсуждали палестино-израильский конфликт и украинский вопрос, пишет ТАСС. Так или иначе, очевидно, что встреча прошла в торжественной и дружественной обстановке. Владимир Путин Аль Нахайян даже обменялись подарками. Президент России подарил картину с изображением главы ОАЭ, а в ответ получил мозаику.

ЭР-РИЯД: НЕФТЬ И ПРОВАЛ США

Вечером того же дня Путин уже прибыл в королевский дворец Аль-Ямама в Эр-Рияде на встречу с саудовским наследным принцем бен Сальманом.

В этот раз лидеры и делегации обсудили сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в ОПЕК+, перспективы реализации международного транспортного коридора Север – Юг, а также «горячие» политические вопросы, включая Израиль и Украину.

Визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий Соединенных Штатов по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность поддержки Вашингтоном Украины, сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что растет уверенность российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы США и Европы изолировать его на международной арене.

Так, наследник трона Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию. Он назвал президента РФ особенным гостем для королевства. Следующая встреча должна пройти в Москве, подтвердил российский лидер.

В сентябре профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал отмечал, что сегодня Россия и Саудовская Аравия взяли контроль над ценами на нефть.

«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть», — подчеркнул эксперт.

Профессор указал, что ранее Москва и Эр-Рияд добились снижения добычи сырья в рамках ОПЕК+ в целях стабилизации нефтяного рынка. По словам Сайкала, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман находятся в хороших отношениях, и Эр-Рияд стремится к укреплению партнерства с РФ и Китаем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия больше всего выиграла от ограничения нефтедобычи странами ОПЕК+, на фоне высоких цен на энергоносители в бюджет государства стало поступать больше средств.

А буквально 1 декабря Саудовская Аравия продлила дополнительные добровольные сокращения добычи нефти. Оно будет действовать до конца первого квартала 2024 года, а начало действовать в июле. Речь идет о сокращении на 1 миллион баррелей в сутки. В Саудовской Аравии в сутки будут добывать около 9 млн баррелей.

Ранее Владимир Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+.

Эталонным комментарием о визитах Владимира Путина в страны Ближнего Востока, отражающим консенсус зарубежных изданий, можно назвать материал Financial Times. Газета называет турне «поездкой с пятиминутными остановками», пишет о желании Кремля продемонстрировать, что Москва может поддерживать связи с Заливом, несмотря на стремление Запада их ограничить, и указывает на значимость визита для кампании перед президентскими выборами в России. Арабские Эмираты газета считает «главным международным хабом» для российского бизнеса и важной дорогой для обхода санкций, ссылаясь на заявления Путина о росте товарооборота между странами на 68% за первый год конфликта.

France24 отмечает структурную близость экономик России и Саудовской Аравии, опирающихся на экспорт нефти. По мнению издания, одной из ключевых тем переговоров с де-факто лидером страны наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом стали нюансы соглашений ОПЕК+, а именно как распределить сокращение между участниками и как контролировать его соблюдение. Телеканал напоминает, что в ноябре встречу организации пришлось отложить на фоне разногласий об уровнях добычи, а глава саудовского Минэнерго высказался о необходимости больших гарантий сокращения со стороны Москвы.

Церемониальное и информационное сопровождение визита среди прочих СМИ описывает Bloomberg. Агентство обращает внимание на российские истребители, сопровождавшие борт Путина на пути к Аравийскому полуострову, и присоединившиеся к ним в воздушном пространстве Арабских Эмиратов самолеты местных ВВС. В статье отмечено, что в Абу-Даби российского президента встречали оружейным салютом, а авиагруппа «Рыцари Эмиратов» окрасила небо в цвета российского флага. По мнению собеседников Bloomberg, Кремль стремится продемонстрировать тщетность попыток изолировать Россию, а личные встречи с лидерами монархий Залива должны сделать так, чтобы их лидеры не поддались давлению Запада.

Зарубежные СМИ указывают, что турне по Аравийскому полуострову стало первой за год поездкой Путина в страны, напрямую не граничащие с Россией.

О значении визитов рассуждает доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

«Это дипломатический ход, потому что многие политики стали говорить, что Путин ведет затворнический образ жизни с момента СВО. Также было вынесено решение Международного уголовного суда. Мы больше видим [главу МИД Сергея] Лаврова: он и в ОБСЕ был, и ездил в турне по странам Азии, и летом был в Африке, и так далее. На это обращали внимание международные эксперты, особенно из западных стран. Они стали говорить о том, что Путин становится невыездным политиком. Наверное, этот визит продемонстрировал, что Путин способен, как и раньше, проводить такие внешнеполитические акции».

По возвращении Путин принял в Москве еще одного ближневосточного лидера, Ибрахима Раиси. Президент Ирана на переговорах заявил о «геноциде» в секторе Газа и пригласил российского лидера посетить Тегеран. Путин принял приглашение и попросил визави передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи.

Министерская встреча ОПЕК+ в Вене 30 ноября, на которой определялась позиция объединения по сокращению добычи нефти в следующем году, закончилась неудачей. В результате в целом позиции коалиции на нефтяных рынках выглядят все более шаткими, говорится в материале Bloomberg.

Трейдеры посчитали, что заявленных обещаний по сокращению недостаточно и нет гарантий, что они будут выполняться на фоне всех противоречий. Заявления влиятельных чиновников Саудовской Аравии и России, а также срочный визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби не помогли ценам на нефть. Только за последнюю неделю котировки рухнули примерно на десять процентов.

Главным фактором, который сводит на нет усилия ОПЕК+, стали действия американских нефтяников, которые продолжают увеличивать добычу нефти. Уже в сентябре они поставили абсолютный месячный рекорд по добыче для всех стран.

Впрочем, аналитики напоминают, что новые ограничения вступят в силу только в январе, а иногда рынку требуется время, чтобы оценить изменения. Однако за последнюю неделю давление на нефтяные котировки усилилось, и поводов для изменения тенденции не наблюдается.

В материале отмечается, что вступление в ОПЕК+ Бразилии, которая увеличивает добычу, не изменило настроения. Дело в том, что для страны не предусмотрены квоты, а сама она объясняет такое решение попыткой ускорить отказ от ископаемого топлива.