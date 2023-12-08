Зарубежные СМИ: ближневосточное турне Путина призвано показать преодоление изоляции России

Эталонным комментарием о визитах Владимира Путина в страны Ближнего Востока, отражающим консенсус зарубежных изданий, можно назвать материал Financial Times. Газета называет турне «поездкой с пятиминутными остановками», пишет о желании Кремля продемонстрировать, что Москва может поддерживать связи с Заливом, несмотря на стремление Запада их ограничить, и указывает на значимость визита для кампании перед президентскими выборами в России. Арабские Эмираты газета считает «главным международным хабом» для российского бизнеса и важной дорогой для обхода санкций, ссылаясь на заявления Путина о росте товарооборота между странами на 68% за первый год конфликта.

France24 отмечает структурную близость экономик России и Саудовской Аравии, опирающихся на экспорт нефти. По мнению издания, одной из ключевых тем переговоров с де-факто лидером страны наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом стали нюансы соглашений ОПЕК+, а именно как распределить сокращение между участниками и как контролировать его соблюдение. Телеканал напоминает, что в ноябре встречу организации пришлось отложить на фоне разногласий об уровнях добычи, а глава саудовского Минэнерго высказался о необходимости больших гарантий сокращения со стороны Москвы.

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Церемониальное и информационное сопровождение визита среди прочих СМИ описывает Bloomberg. Агентство обращает внимание на российские истребители, сопровождавшие борт Путина на пути к Аравийскому полуострову, и присоединившиеся к ним в воздушном пространстве Арабских Эмиратов самолеты местных ВВС. В статье отмечено, что в Абу-Даби российского президента встречали оружейным салютом, а авиагруппа «Рыцари Эмиратов» окрасила небо в цвета российского флага. По мнению собеседников Bloomberg, Кремль стремится продемонстрировать тщетность попыток изолировать Россию, а личные встречи с лидерами монархий Залива должны сделать так, чтобы их лидеры не поддались давлению Запада.

Зарубежные СМИ указывают, что турне по Аравийскому полуострову стало первой за год поездкой Путина в страны, напрямую не граничащие с Россией.

О значении визитов рассуждает доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

Николай Топорнин директор Центра европейской информации, доцент МГИМО «Это дипломатический ход, потому что многие политики стали говорить, что Путин ведет затворнический образ жизни с момента СВО. Также было вынесено решение Международного уголовного суда. Мы больше видим [главу МИД Сергея] Лаврова: он и в ОБСЕ был, и ездил в турне по странам Азии, и летом был в Африке, и так далее. На это обращали внимание международные эксперты, особенно из западных стран. Они стали говорить о том, что Путин становится невыездным политиком. Наверное, этот визит продемонстрировал, что Путин способен, как и раньше, проводить такие внешнеполитические акции».