Медведев отреагировал на решение Путина идти на выборы

Медведев прокомментировал решение Путина идти на выборы
Зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Медведева.
Медведева назвал такое решение «логичным и правильным». Он также добавил, что Путин должен продолжить свою работу на посту президента.
«Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена», — передал слова Медведева его помощник.
Ранее Владимир Путин объявил о своём выдвижении на новый президентский срок.
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