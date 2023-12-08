Медведев прокомментировал решение Путина идти на выборы

Зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Медведева.

Медведев отреагировал на решение Путина идти на выборы
© РИА Новости

Медведева назвал такое решение «логичным и правильным». Он также добавил, что Путин должен продолжить свою работу на посту президента.

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«Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена», — передал слова Медведева его помощник.

Ранее Владимир Путин объявил о своём выдвижении на новый президентский срок.

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