РФ и Саудовская Аравия готовят совместный документ по итогам переговоров

"Дипломаты наши и саудовские продолжают контакты и рассматривают возможность выхода на некий совместный документ. Но это скорее [чтобы] подытожить общее понимание, которые было достигнуто на переговорах. О каких-то совместных мирных инициативах речи не идет", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов достигнутые договоренности.