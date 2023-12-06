Путин и Мухаммед Бен Сальман вновь дружески поздоровались
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд вновь тепло, дружески поздоровались. Видео опубликовал Telegram-канал Пул №3.
Напомним, что в интернете ранее неоднократно публиковались видео с переговоров Путина и наследного принца.
В частности, до сих пор пользуется популярность видео, снятое во время саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в 2018 году.
На нем российский лидер эффектно пожимает руку крон-принцу в зале пленарного заседания. Ролик понравился пользователям еще и потому, что рукопожатие произошло в момент, когда в зал заходил тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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