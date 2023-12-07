Песков отметил усугубление ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

"Пока ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и снова ведет к усугублению той драматичной гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сейчас в секторе Газа", - констатировал он.